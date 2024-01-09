«Филадельфия» обменяла лучшего бомбардира МЧМ-2024 Готье в «Анахайм»

«Филадельфия» обменяла нападающего Каттера Готье в «Анахайм».

«Флайерз» взамен получили защитника Джейми Драйсдейла и драфт-пик второго раунда на драфте НХЛ-2025.

Готье был выбран «Филадельфией» под 5-м номером драфта НХЛ-2022. Хоккеист провел два последних сезона в NCAA за «Бостон» и не хотел играть за «Флайерз». Во время МЧМ-2024, который проходил в Швеции, форвард отказался от встречи с генеральным менеджером «Филадельфии».

На МЧМ-2024 Готье стал чемпионом в составе сборной США. 19-летний хоккеист набрал 12 (2+10) очков в 7 матчах турнира и занял первое место в списке бомбардиров.