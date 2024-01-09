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НХЛ

Сегодня, 08:40

Панарин вышел на третье место по количеству матчей с 2 и более набранными очками в этом сезоне

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:6) забил гол и сделал результативную передачу.

По данным пресс-службы НХЛ, российский хоккеист провел 19-ю игру в сезоне с 2 и более набранными очками. Это третий результат в лиге в этом сезоне.

Лидером НХЛ по этому показателю в нынешнем сезоне является нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (21 матч), на втором месте — форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 20 игр с 2 и более набранными очками.

На данный момент на счету Панарина 57 (26+31) очков в 39 матчах сезона-2023/24.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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