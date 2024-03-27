Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 марта, 04:45

«Флорида» дома проиграла «Бостону». Бобровский сделал 17 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
27 марта. Флорида — Бостон.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Флорида» на своем льду проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 21 броска по воротам. Нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

«Бостон» с 99 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 97 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Родригес — 11 (Барков, Тарасенко), 0:27 — 1:0. Макэвой — 10 (Грызлик, Заха), 17:43 — 1:1. Райнхарт — 51 (Луостаринен, Куликов), 18:56 — 2:1. Пастрняк — 45 (Макэвой), 35:59 — 2:2. Верхэге — 34 (Экман-Ларссон, Ткачак), 49:53 — 3:2. Фредерик — 18 (бол., Маршан, Суэймен), 55:38 — 3:3. Заха — 18 (Пастрняк, Уотерспун), 57:39 — 3:4.

Вратари: Бобровский (57:45) — Суэймен.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 21 (8+8+5) — 21 (11+4+6).

Наши: Куликов (16.53/0/+1), Тарасенко (15.26/1/+1) — -.

27 марта. Санрайз. FLA Live Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
4
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каролина» проиграла «Питтсбургу». Орлов забросил одну шайбу

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт». Овечкин не набрал очков