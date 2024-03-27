«Флорида» дома проиграла «Бостону». Бобровский сделал 17 сейвов

«Флорида» на своем льду проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 21 броска по воротам. Нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

«Бостон» с 99 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 97 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Родригес — 11 (Барков, Тарасенко), 0:27 — 1:0. Макэвой — 10 (Грызлик, Заха), 17:43 — 1:1. Райнхарт — 51 (Луостаринен, Куликов), 18:56 — 2:1. Пастрняк — 45 (Макэвой), 35:59 — 2:2. Верхэге — 34 (Экман-Ларссон, Ткачак), 49:53 — 3:2. Фредерик — 18 (бол., Маршан, Суэймен), 55:38 — 3:3. Заха — 18 (Пастрняк, Уотерспун), 57:39 — 3:4.

Вратари: Бобровский (57:45) — Суэймен.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 21 (8+8+5) — 21 (11+4+6).

Наши: Куликов (16.53/0/+1), Тарасенко (15.26/1/+1) — -.

27 марта. Санрайз. FLA Live Arena.