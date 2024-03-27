«Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт». Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. До этой встречи он набирал очки в пяти играх подряд. На данный момент у него 58 (26+32) очков в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 81 очко и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Дауд — 9 (Дженсен, Маленстин), 22:09 — 1:0. Дебринкэт — 24 (Питри, Комфер), 24:53 — 1:1. Перрон — 14 (бол., Комфер, Ларкин), 39:17 — 1:2. Макмайкл — 17 (Оши, Фехервари), 40:35 — 2:2. Строум — 24 (Карлсон, Пачиоретти), 44:49 — 3:2. Кейн — 17 (Дебринкэт), 54:40 — 3:3. Строум — 25 (Карлсон, Лапьер), 61:55 — 4:3.

Вратари: Линдгрен — Лайон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (7+12+9+2) — 33 (7+20+6+0).

Наши: Алексеев (11.12/0/0), Мирошниченко (15.52/1/0), Овечкин (22.28/4/+1) — -.

27 марта. Вашингтон. Capital One Arena.