29 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Даллас»

«Флорида» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Старз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Даллас» с 31 очков занимает 5-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 32 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Даллас» — 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)

Голы: Родригес — 5 (Миккола, Райнхарт), 4:39 — 1:0. Факса — 2 (Стил, Харли), 13:42 — 1:1. Райнхарт — 17 (Барков, Родригес), 18:14 — 2:1. Верхэге — 12 (Беннетт, Миккола), 20:24 — 3:1. Марчмент — 8 (бол., Дюшен, Хейсканен), 40:39 — 3:2. Дадонов — 5 (Хаканпяя, Джонстон), 44:15 — 3:3. Барков — 8 (Райнхарт, Родригес), 44:52 — 4:3. Родригес — 6 (бол., Экман-Ларссон, Экблад), 48:00 — 5:3. Харли — 6 (бол., Марчмент, Дюшен), 52:26 — 5:4.

Вратари: Бобровский — Эттингер (58:13).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 31 (11+11+9) — 33 (11+13+9).

Наши: Куликов (15.06/0/-1) — Дадонов (13.32/1/0).

7 декабря. Санрайз. FLA Live Arena.