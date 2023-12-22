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НХЛ

Сегодня, 07:40

«Флорида» — «Сент-Луис: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, еще по голу забили Алексей Торопченко и Джордан Кайру. У «Пантерз» гол с передачи Дмитрия Куликова забил Ээту Луостаринен, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

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НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Флорида Пантерз
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