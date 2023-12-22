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НХЛ

Сегодня, 07:50

«Колорадо» в результативном матче обыграл «Оттаву», Георгиев отразил 41 бросок

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 6:4.

В составе «Эвеланш» 5 (4+1) очков набрал Натан Маккиннон, еще один гол забил Микко Рантанен, Валерий Ничушкин оформил ассистентский хет-трик, вратарь Александр Георгиев отразил 41 бросок из 45. У «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Ридли Грейг, Джейкоб Бернард-Докер и Дрейк Батерсон, Владимир Тарасенко и Артем Зуб сделали по результативной передаче.

После этого матча «Колорадо» с 42 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Оттава» с 22 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)

Голы: Маккиннон — 15 (бол., Друэн, Макар), 2:43 — 1:0. Норрис — 11 (бол., Батерсон, Штюцле), 15:13 — 1:1. Грейг — 4 (Кубалик, Чикран), 15:28 — 1:2. Маккиннон — 16 (Ничушкин), 18:28 — 2:2. Бернард-Доккер — 2 (Смейкал, Кастелич), 21:32 — 2:3. Батерсон — 11 (Тарасенко, Зуб), 34:47 — 2:4. Рантанен — 16 (бол.), 39:43 — 3:4. Маккиннон — 17 (бол., Тэйвз, Ничушкин), 46:16 — 4:4. Рантанен — 17 (бол., Маккиннон, Макар), 47:10 — 5:4. Маккиннон — 18 (п.в., Ничушкин), 59:37 — 6:4.

Вратари: Георгиев (1:26 — 2:04) — Корписало (59:00 — 59:37).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 39 (20+12+7) — 45 (9+21+15).

Наши: Ничушкин (29.05/2/+1) — Зуб (21.54/1/0), Тарасенко (15.21/5/+1).

22 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 107 зрителей.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Оттава Сенаторз
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