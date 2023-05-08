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Сегодня, 04:33

«Флорида» в овертайме обыграла «Торонто» и в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
8 мая. «Флорида» — «Торонто» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграла «Торонто» со счетом 3:2.

В составе «Пантерз» отличились Энтони Даклер, Картер Верхэге и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Сэм Лафферти и Эрик Густафссон, вратарь Илья Самсонов получил травму в начале второго периода и был заменен на Джозефа Уолла.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 2.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Флорида» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лафферти — 1 (Кампф, Райлли), 2:26 — 0:1. Дюклер — 2 (бол., Экблад), 22:36 — 1:1. Густафссон — 1 (Нюландер, Маккейб), 27:32 — 1:2. Верхэге — 4 (Гудас, Махура), 32:28 — 2:2. Райнхарт — 5 (Лунделл, Экблад), 63:02 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Самсонов (Уолл, 20:37).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 29 (7+14+7+1) — 24 (4+9+11+0).

Наши: — .

8 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19911 зрителей

Счет в серии: 3-0

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
1
33
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