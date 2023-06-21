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Сегодня, 08:55

Форвард «Флориды» Денисенко заявил о желании продолжить карьеру в НХЛ

Руслан Минаев
Григорий Денисенко в составе сборной России.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Флориды» Григорий Денисенко заявил о желании продолжить карьеру в НХЛ. Контракт 22-летнего россиянина истек по окончании сезоне — сейчас он находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Я хочу вернуться. Хочу играть за «Пантерз» в следующем сезоне. Но никогда не знаешь, как получится. Моя игра была намного лучше, чем в прошлом сезоне, когда я мало играл из-за травмы. Этот год начался медленно, мне потребовалось время, чтобы собраться и начать играть. Но я становился все лучше и лучше и в итоге нашел свою игру. Это был хороший год для развития. 18 матчей, которые я сыграл во «Флориде» в регулярном чемпионате, стали хорошим опытом», — цитирует игрока floridahockeynow.com.

В прошедшей «регулярке» НХЛ Денисенко провел 18 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Он был выбран «Пэнтерз» под общим 15-м номером на драфте НХЛ-2018.

В последнем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (1-4) Денисенко провел на льду 5 минут и 57 секунд.

Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Григорий Денисенко
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