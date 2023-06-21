Форвард «Флориды» Денисенко заявил о желании продолжить карьеру в НХЛ

Нападающий «Флориды» Григорий Денисенко заявил о желании продолжить карьеру в НХЛ. Контракт 22-летнего россиянина истек по окончании сезоне — сейчас он находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Я хочу вернуться. Хочу играть за «Пантерз» в следующем сезоне. Но никогда не знаешь, как получится. Моя игра была намного лучше, чем в прошлом сезоне, когда я мало играл из-за травмы. Этот год начался медленно, мне потребовалось время, чтобы собраться и начать играть. Но я становился все лучше и лучше и в итоге нашел свою игру. Это был хороший год для развития. 18 матчей, которые я сыграл во «Флориде» в регулярном чемпионате, стали хорошим опытом», — цитирует игрока floridahockeynow.com.

В прошедшей «регулярке» НХЛ Денисенко провел 18 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Он был выбран «Пэнтерз» под общим 15-м номером на драфте НХЛ-2018.

В последнем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (1-4) Денисенко провел на льду 5 минут и 57 секунд.