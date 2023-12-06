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Сегодня, 06:35

Форвард «Миннесоты» Зуккарелло стал первым норвежцем, набравшим 600 очков в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Матс Зуккарелло.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Это результативное действие стало для 36-летнего хоккеиста 600-м в лиге.

Форвард стал первым норвежцем в истории НХЛ, набравшим 600 очков за карьеру в турнире. У хоккеиста 192 гола и 408 результативных передач в 789 матчах в лиге.

Зуккарелло начал выступать в НХЛ с 2010 года, тогда он подписал контракт с «Рейнджерс». После сезона-2012/13, который форвард провел в КХЛ в составе «Металлурга», хоккеист вернулся в команду из Нью-Йорка.

В феврале 2019 года он был обменян из «Рейнджерс» в «Даллас», а летом того же года игрок перешел в «Миннесоту» на правах свободного агента.

Матс Зуккарелло
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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