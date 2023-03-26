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НХЛ

Сегодня, 08:40

Малкин о победе над «Вашингтоном»: «Питтсбургу» нужно лучше играть в третьем периоде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нам нужно лучше играть в третьем периоде, это точно, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Мы вели 3:0. В третьем периоде было много драматических моментов. Мой гол? Я просто стараюсь делать все, что в моих силах. В конце концов, это придало мне уверенности. Это важный гол для меня и важные два очка для команды».

Малкин в текущем сезоне набрал 75 (25+50) очков в 73 матчах.

«Питтсбург» с 82 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 76 очками — на 11-й строчке.

 
26&nbsp;марта. &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (4:3). Малкин обломал Овечкина! «Вашингтон» выдал мощный камбэк, но русская звезда «Питтсбурга» затащила в концовке

 

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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