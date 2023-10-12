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НХЛ

Сегодня, 10:44

Форвард «Ванкувера» Босер, оформивший покер, признан первой звездой дня в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ванкувера» Брок Босер признан первой звездой дня в НХЛ.

Американец забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (8:1). Это первый покер нового сезона лиги.

Второй звездой дня стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который оформил хет-трик, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б). Он стал автором первого хет-трика в новом сезоне.

Третья звезда — нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Он забил дебютной в НХЛ в матче против «Бостона» (1:3).

12&nbsp;октября. &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Чикаго&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Коннор Бедард. Наследник Гретцки ярко ворвался в НХЛ. Бедард уже забил лучшему вратарю лиги прошлого сезона

Остон Мэттьюс
ХК Бостон Брюинз
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Коннор Бедард
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