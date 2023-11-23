Форвард «Ванкувера» Михеев рассказал о травме, из-за которой пропустил восемь месяцев

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями о своей травме и последующем восстановлении, из-за которых он долгое время не играл.

— Перед началом сезона главный тренер Рик Токкет не был уверен, что вы сыграете в первых матчах, — и четыре вы пропустили. С чем были связаны опасения и беспокоит ли колено сейчас?

— Процесс восстановления был очень долгим — больше восьми месяцев. Мы постоянно были на связи с врачом, который в Миннесоте проводил мне операцию. Я летал к нему, когда с ее момента прошло четыре и семь месяцев. Перед началом сезона мы поговорили и решили, что лишние десять дней восстановления не помешают.

Тренироваться в режиме полного контакта я начал в первой половине октября. Это был заключительный этап восстановления, когда уже можно, чтобы тебя встречали в корпус. В такие моменты форму набираешь постепенно и каждую неделю чувствуешь себя все лучше. Но это все равно очень тяжелый этап в ментальном плане, потому что восстановление проходит волнами — два дня все хорошо, ты рад, а на третий — ухудшение. Ногу перегрузил или еще что-то — но комфорта меньше. И начинаешь думать... Но сейчас уже все в порядке.

— Почему операция проводилась в Миннесоте? В вашей части Канады таких специалистов нет?

— Агенты, профсоюз игроков и клуб общаются между собой, узнают, где ту или иную операцию делают качественнее всего. В итоге решили сделать ее в Миннесоте, там есть клиника, специализирующаяся на операциях коленного сустава. И там всегда проводят первые десять дней реабилитации, которые очень важны.

— Это восстановление далось тяжелее того, когда вам коньком порезали артерию и сухожилие на руке?

— Намного сложнее. Восемь с половиной месяцев — очень долгий срок. Плюс я не мог никуда уехать даже на неделю, потому что надо было постоянно заниматься с доктором и делать массажи. Это восстановление было тяжелым и физически, и морально, но считаю, что мы справились хорошо.

— Правильным ли было решение оперироваться именно в этот момент, в начале февраля? Вы отыграли половину сезона с этой травмой и теоретически могли либо доиграть сезон до конца, либо идти на операцию, как только ее получили на предсезонке.

— Доигрывать сезон не было смысла, потому что к тому моменту мы уже понимали, что у нас мало шансов. Считаю, что поступили правильно. А в том, что пропустил четыре матча нового сезона, нет ничего страшного. Восстановление у всех проходит по-разному — кому-то требуется семь с половиной месяцев, кому-то — все десять.