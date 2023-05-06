КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:50

Новиков оценил игру вратаря «Торонто» Самсонова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру вратаря «Торонто» Ильи Самсонова.

«Я уже отмечал, что Бобровский — это высота немыслимая. У Самсонова в этом году тоже очень хороший прогресс. Жизнь показала, что его переход из «Вашингтона» в «Торонто» был удачным. Но Самсонову еще нужно много работать, чтобы развиваться дальше и не стоять на месте. Он хороший вратарь, но планка, которую подняли Василевский и Бобровский, так высока, что к ней надо обязательно тянуться. Как классик сказал: «Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?». Именно к этому должен стремиться Самсонов, если хочет развиваться. То, что он показывает, — неплохо. Но это четверка и не более того. «Торонто» впервые вышло на такой уровень, и там сумасшедший хоккейный город, но нужно идти вперед. Надо лезть на эту гору и сравниваться с Бобровским и Василевским», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Он также заявил, что у Самсонова есть хорошие задатки, и лучшие матчи у него еще впереди.

«В чем величие вратаря? Ему нужно доказывать каждый матч, каждый месяц и каждый сезон. Стоило тому же Бобровскому ослабить позиции, плюс травмы, так начали считать деньги. Но тот вклад, который он вносит в команду, нельзя измерить никакими деньгами. Поэтому перед глазами Самсонова хорошие примеры. Если у него сильный вратарский характер, он должен тащить себя вверх и не останавливаться. «Торонто» будет тяжело пройти «Флориду» в этом году, но биться надо. Надеемся, что у Самсонова все будет хорошо, потому что мы болеем за всех наших ребят», — добавил Новиков.

В настоящий момент «Мэйплс Лифс» уступают «Флориде» в серии плей-офф НХЛ со счетом 0-2.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-esli-u-samsonova-sil-ny-j-vratarskij-harakter-on-dolzhen-tashhit-sebya-vverh/
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
Юрий Новиков
0
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси» Вуд остался разочарован результатом второго матча серии с «Каролиной»
Сказка «Нью-Джерси» закончилась? Чудо-вратарь перестал тащить, а «Каролина» уничтожает его команду в плей-офф
Журналист Лебрюн: «Опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм игроков были преувеличены?»
Кубок Стэнли, 6 мая: «Каролина» победила «Нью-Джерси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ