Галлан о поражении от «Виннипега»: «У игроков «Рейнджерс» закончилось топливо»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).

«В первом периоде мы были не очень хороши. Я считаю, что мы сыграли действительно хорошо во втором, а затем и в третьем периоде. Думаю, у нас закончилось топливо, поэтому мы сделали много ошибок в защите, что обычно происходит из-за психологических ошибок и усталости», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Рейнджерс» 18 октября сыграют с «Анахаймом», «Виннипег» в этот же день встретится с «Далласом».