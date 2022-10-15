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НХЛ

Сегодня, 09:14

Галлан о поражении от «Виннипега»: «У игроков «Рейнджерс» закончилось топливо»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).

«В первом периоде мы были не очень хороши. Я считаю, что мы сыграли действительно хорошо во втором, а затем и в третьем периоде. Думаю, у нас закончилось топливо, поэтому мы сделали много ошибок в защите, что обычно происходит из-за психологических ошибок и усталости», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Рейнджерс» 18 октября сыграют с «Анахаймом», «Виннипег» в этот же день встретится с «Далласом».

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Жерар Галлан
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