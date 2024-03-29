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29 марта, 19:39

Генменеджер «Филадельфии» Бриер: «Тренерский штаб решит, играть Федотову или нет»

Алина Савинова
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Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер рассказал, какие планы у тренерского штаба команды на российского вратаря Ивана Федотова.

«Он будет доступен. Он выйдет на лед, будет тренироваться с командой. А затем тренерский штаб решит, играть ему или нет. Так что мы рады видеть его здесь. Что касается продления контракта, то это то, над чем мы работаем», — сказал Бриер на пресс-конференции.

Генеральный менеджер отметил, что в заявке клуба Федотов занял место Феликса Сандстрема, который был отправлен в «Лихай-Вэлли» в АХЛ.

28 марта ЦСКА сообщил о расторжении договора с 27-летним Федотовым. На следующий день «Филадельфия» объявила о переходе игрока. В этом сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

Источник: https://www.nhl.com/flyers/news/flyers-goaltender-ivan-fedotov-arrives-in-philly
Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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