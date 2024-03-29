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29 марта, 23:15

Генменеджер «Филадельфии»: «Мы никогда не теряли надежду, что Федотов приедет к нам»

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Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниль Бриер прокомментировал переход вратаря Ивана Федотова.

«Мы никогда не теряли надежду, что он приедет к нам. Но это был долгий путь. Надо отдать Ивану должное за то, что он продолжал напирать и в итоге получил возможность приехать сюда. Надеюсь, для него начинается новая глава и что он удачно начнет свою карьеру в НХЛ», — сказал Бриер на пресс-конференции.

29 марта «Филадельфия» объявила о переходе Федотова.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В этом сезоне он провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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