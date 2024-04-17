Главный тренер «Вашингтона» эмоционально прокомментировал выход в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ярко прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ после победы над «Филадельфией» (2:1). Он признался, что до конца еще не осознал этого момента, а также заявил, что гордится командой.

«Сегодняшний матч символизирует то, что эта команда делала весь сезон. Второй матч за два дня, было видно, что у нас вообще не осталось «бензина», но мы бились в каждой смене, чтобы выводить шайбу из зоны, чтобы бежать.

Ребята проявили упорство и проделали блестящую работу в третьем периоде. И нашли путь к победе. У нас получилось выйти в плей-офф!" — цитирует Карбери сайт «Вашингтона».

В ночь на 17 апреля «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему заняли восьмое место в Восточной конференции. 38-летний россиянин Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.