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НХЛ

Сегодня, 09:25

Годро повторил достижение Панарина по голевым передачам за сезон в составе «Коламбуса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро сделал 50-ю голевую передачу в сезоне-2022/23 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:6).

Как сообщает НХЛ, Годр стал вторым игроком в истории «Блю Джекетс», которому удалось достичь этой отметки в первом сезоне в составе клуба. Первым хоккеистом был российский нападающий Артемий Панарин, который отдал 55 голевых передач в сезоне-2017/18.

Также Годро в игре против «Рейнджерс» забил гол и записал на свой счет 19-ю многоочковую игру в составе «Коламбуса» в этом сезоне. Только два игрока клуба провели больше матчей с очками за один сезон: Артемий Панарин (25 в сезоне-2018/19) и Рик Нэш (24 в 2008/09).

Артемий Панарин
Джонни Годро
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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