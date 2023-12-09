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НХЛ

Сегодня, 07:39

Гурьянов и Афанасьев забили по голу в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Айову» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи, Денис Гурьянов забил гол, Федор Свечков отметился результативной передачей, вратарь Ярослав Аскаров отразил 11 бросков из 13 и был заменен после первого периода.

В текущем сезоне 22-летний Афанасьев провел 20 матчей в АХЛ, набрав 14 (9+5) очков. У 26-летнего Гурьянова 18 (7+11) очков в 19 играх, 20-летний Свечков набрал 12 (6+6) очков в 20 матчах сезона.

Денис Гурьянов
Федор Свечков
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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