Хажеев рассказал, где хочет продолжить карьеру после подписания контракта с «Каролиной»

Экс-вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев рассказал, где планирует продолжать карьеру после подписания контракта с «Каролиной». 19-летний голкипер подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ.

— Сейчас решается — АХЛ или Ист-Кост (ECHL). Я сказал, что мне все равно где, главное — чтобы была игровая практика, а там уже буду доказывать.

— ECHL считается лигой невысокого уровня.

— Ник Бэйлен отыграл там один сезон и показывал высокий уровень в КХЛ. Не могу сказать, что это слабая лига, просто там другой хоккей. Там много бросков, а для меня это самое главное.

— Известно, когда вы поедете в Северную Америку?

— Сначала я должен получить американскую визу, еще решается, когда я за ней полечу. 8 июля я должен быть в расположении команды.

— Чувствуете, что вы готовы играть за океаном?

— Сейчас не могу сказать на сто процентов. Готов доказывать своей игрой и стараться каждый день, а там что будет, то будет.

— Хотелось узнать и жизнь за океаном?

— Конечно, новая страна, новый язык, совершенно другая культура. Это интересно, не каждый день представляется такая возможность, — цитирует Хажаева «РБ Спорт».

Прошедший сезон Хажеев провел в составе челябинской команды МХЛ «Белые Медведи».