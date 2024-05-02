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НХЛ

Сегодня, 16:45

Хажеев рассказал, где хочет продолжить карьеру после подписания контракта с «Каролиной»

Виктория Кравченко
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Экс-вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев рассказал, где планирует продолжать карьеру после подписания контракта с «Каролиной». 19-летний голкипер подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ.

— Сейчас решается — АХЛ или Ист-Кост (ECHL). Я сказал, что мне все равно где, главное — чтобы была игровая практика, а там уже буду доказывать.

— ECHL считается лигой невысокого уровня.

— Ник Бэйлен отыграл там один сезон и показывал высокий уровень в КХЛ. Не могу сказать, что это слабая лига, просто там другой хоккей. Там много бросков, а для меня это самое главное.

— Известно, когда вы поедете в Северную Америку?

— Сначала я должен получить американскую визу, еще решается, когда я за ней полечу. 8 июля я должен быть в расположении команды.

— Чувствуете, что вы готовы играть за океаном?

— Сейчас не могу сказать на сто процентов. Готов доказывать своей игрой и стараться каждый день, а там что будет, то будет.

— Хотелось узнать и жизнь за океаном?

— Конечно, новая страна, новый язык, совершенно другая культура. Это интересно, не каждый день представляется такая возможность, — цитирует Хажаева «РБ Спорт».

Прошедший сезон Хажеев провел в составе челябинской команды МХЛ «Белые Медведи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-hazheev-kak-nam-kazhetsya-podpisat-kontrakt-s-karolinoj-e-to-luchshee-reshenie/
НХЛ
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