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Сегодня, 17:20

Вратарь «Каролины» Хажеев: «Если буду доказывать на уровне АХЛ, то будет шанс сыграть в НХЛ»

Руслан Минаев
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Экс-вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев, подписавший контракт с «Каролиной», поделился мнением о шансах пробиться в основной состав «Харрикейнз».

«В том году три основных вратаря были травмированы, от этого никто не застрахован. Поэтому все будет зависеть от моей игры. Если я буду доказывать на уровне АХЛ и Ист-Кост, то будет шанс сыграть в НХЛ», — цитирует Хажеева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 19-летний голкипер выступал в составе клуба МХЛ «Белые медведи» и провел в регулярном чемпионате 28 игр, в которых одержал 16 побед. Процент отраженных бросков составил 92,7.

Источник: РБ Спорт
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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