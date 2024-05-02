Вратарь «Каролины» Хажеев: «Если буду доказывать на уровне АХЛ, то будет шанс сыграть в НХЛ»

Сегодня, 17:20
Экс-вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев, подписавший контракт с «Каролиной», поделился мнением о шансах пробиться в основной состав «Харрикейнз».
«В том году три основных вратаря были травмированы, от этого никто не застрахован. Поэтому все будет зависеть от моей игры. Если я буду доказывать на уровне АХЛ и Ист-Кост, то будет шанс сыграть в НХЛ», — цитирует Хажеева «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 19-летний голкипер выступал в составе клуба МХЛ «Белые медведи» и провел в регулярном чемпионате 28 игр, в которых одержал 16 побед. Процент отраженных бросков составил 92,7.