Пятикратный обладатель Кубка Стэнли обвиняется в налоговом мошенничестве

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сообщает издание Ilta-Sanomat.

По данным источника, вероятное уклонение 58-летнего финна от уплаты налогов происходило в Эспоо в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года. В ходе расследования было арестовано более 168?000 тысяч евро активов Тикканена.

«Речь идет о налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никаких преступлений, но налоговая, конечно, считает по-другому», — приводит слова Тикканена Ilta-Sanomat.

Согласно Уголовному кодексу Финляндии, минимальное наказание за это составляет четыре месяца, а максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Тикканен — пятикратным обладателем Кубка Стэнли. Он выигрывал этот трофей четыре раза с «Эдмонтоном» и один раз с «Рейнджерс». В составе сборной Финляндии Тикканен становился бронзовым призером чемпионата мира и Олимпийских игр.