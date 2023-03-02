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Сегодня, 15:22

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли обвиняется в налоговом мошенничестве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сообщает издание Ilta-Sanomat.

По данным источника, вероятное уклонение 58-летнего финна от уплаты налогов происходило в Эспоо в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года. В ходе расследования было арестовано более 168?000 тысяч евро активов Тикканена.

«Речь идет о налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никаких преступлений, но налоговая, конечно, считает по-другому», — приводит слова Тикканена Ilta-Sanomat.

Согласно Уголовному кодексу Финляндии, минимальное наказание за это составляет четыре месяца, а максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Тикканен — пятикратным обладателем Кубка Стэнли. Он выигрывал этот трофей четыре раза с «Эдмонтоном» и один раз с «Рейнджерс». В составе сборной Финляндии Тикканен становился бронзовым призером чемпионата мира и Олимпийских игр.

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