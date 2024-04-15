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НХЛ

Сегодня, 06:10

«Калгари» — «Аризона»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Аризону» — 6:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Кузьменко, 3 (2+1) очка у Назема Кадри, еще по шайбе забросил Мэтт Коронато, Коннор Зэри и Егор Шарангович. У «Койотс» дубль оформил Дилан Гюнтер, по голу забили Александр Керфут, Матиас Маччелли и Джошуа Доан.

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НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Калгари Флэймз
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