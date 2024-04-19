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НХЛ

Сегодня, 06:50

«Калгари» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Флэймз» отличились Адам Клапка, Блэйк Коулман, Оливер Кайлингтон, Кевин Руни и Маккензи Уигар, Андрей Кузьменко и Даниил Мироманов отметились результативными передачами. У «Шаркс» шайбу забросил Фабиан Зеттерлунд, вратарь Георгий Романов сменил Девина Кули на 27-й минуте и отразил все 14 бросков.

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НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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