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НХЛ

Сегодня, 07:53

«Торонто» без Самсонова обыграл «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на выезде переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Для «Флэймз» это поражение стало четвертым подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов провел всю встречу на скамейке запасных.

«Торонто» набрал 84 очка и идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 9-м месте в Западной конференции — 67 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Коулмэн — 14 (мен.), 2:32 — 1:0. Марнер — 22 (Мэттьюс, Кампф), 27:36 — 1:1. Ярнкрок — 13 (Райлли, Нюландер), 42:20 — 1:2.

Вратари: Маркстрем — Уолл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (7+14+5) — 34 (10+14+10).

Наши: Задоров (15.08/2/-1) — -.

3 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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