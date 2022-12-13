Малкин — о победной шайбе в ворота «Далласа»: «Пытался быть терпеливым, знал, что голы придут»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свою игру в матче против «Далласа» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

36-летний россиянин забросил победную шайбу в этой встрече и был признан первой звездой матча.

«Я по-прежнему сосредоточен на своей игре. Знал, что голы придут. Пытался быть терпеливым и использовать свои шансы.

Сегодня был удачный отскок, Раст пытался обойти вратаря, тот выбил шайбу, и она попала ко мне. Ворота были открытыми, надо было только попасть. Почти что в пустые ворота забил», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Малкин обошел Яромира Ягра по количеству победных шайб в истории «Питтсбурга» — 79.

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей, в которых набрал 29 (9+20) очков.