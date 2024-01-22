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Сегодня, 17:30

Капризов: «Гол в финале Олимпиады — главный момент в карьере. Скучаю по сборным»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Капризов празднует победную шайбу в ворота Германии в финале Олимпиады.
Фото Reuters
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Олимпийский чемпион Пхенчхана Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил победный гол в овертайме финального матча сборной России против Германии (4:3 ОТ) в 2018 году.

— У вас тоже недавно случился рекорд — вы с семью голами стали рекордсменом «Миннесоты» всех времен по голам в дополнительное время. И в первом матче в карьере в НХЛ на вашем счету был гол в овертайме, и, конечно, в Пхенчхане, и вот теперь это достижение. Как объяснить этот феномен?

— Голы в овертаймах-то? Мне нравится играть три на три. Больше пространства, и ты этим пользуешься. Тем более, когда начинаешь с шайбой играть, сразу преимущество у тебя — обороняться в таком формате намного тяжелее, чем атаковать. Не так сильно устаешь. В овертайме одна ошибка — и сразу может быть гол. Может, поэтому и получается в них забивать.

— Ваш гол в овертайме Олимпиады — главный пока момент в карьере?

— Наверное, да. Потому что выиграли золото.

— Скучаете по турнирам сборных? Мечтаете ли снова сыграть на Олимпиаде, только уже в сильнейших составах, и дебютировать на Кубке мира?

— Конечно, да!

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Кирилл Капризов. «Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

Кирилл Капризов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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