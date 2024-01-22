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Сегодня, 17:45

Капризов вспомнил, как спародировал Овечкина на Матче звезд НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Капризов в свитере Александра Овечкина на Матче звезд НХЛ.
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о Матчах звезд НХЛ и заявил, что отказаться от участия в них мыслей не возникало.

— Сейчас вас третий раз подряд пригласили на Матч звезд, и такого «натурального хет-трика» не случалось еще ни с одним игроком «Миннесоты». Из-за недавней травмы не думали от него отказаться?

— Нет, даже мысли такой не возникало. Этого делать нельзя — наказывают и штрафом, и пропущенными играми. У меня будет три-четыре дня на отдых до поездки на Матч звезд.

— Готовите к нему какие-то фишки, как в позапрошлом году, когда вы пародировали Александра Овечкина в его свитере при буллите?

— Нет, насчет фишек не думал. Но я и тогда заранее ничего не знал. Только за день возникла эта идея, мне сказали: «Может быть», а минут за 10-15 до начала подтвердили: ок, делай.

— Как вам это в голову пришло?

— Мы с Кузей думали, чем удивить. Он предложил: «Саня не приехал, давай ты такую штуку сделаешь, будет прикольно». Я и сделал.

— В целом вы к Матчам звезд относитесь не как Артемий Панарин, в свое время назвавший их шнягой?

— Спокойно отношусь. Мне кажется, здесь на Матчах звезд повыше скорости, все стараются нормально забивать и быстро играть в пас. В КХЛ на них, насколько помню, игра была чуть медленнее, шаляй-валяй. Но в целом везде все стремятся аккуратнее сыграть, никто не хочет, чтобы ему нанесли травму, попали шайбой или клюшкой в лицо. Не биться же туда приезжают.

Матч звезд НХЛ-2024 пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.

Кирилл Капризов. «Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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