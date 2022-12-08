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Сегодня, 10:40

Капризов: «Не думаю о своей результативной серии. Победа важнее личного рекорда»

Сергей Разин
корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о своей игре в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:5).

«Честно говоря, я особо не думаю о своей результативной серии. Я не обращаю на это внимания. То, что я играю, делает честь моим товарищам по команде. Если бы не они, ничего бы этого не было, так что спасибо им. В конце концов, мы хотим победить как команда. Это командная игра, и победа важнее личного рекорда», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ

На данный момент результативная серия Капризова составляет 13 матчей, в которых он набрал 20 (9+11) очков.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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