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Сегодня, 10:26

Карлсон об Овечкине: «Каждый его гол, каждая игра — это что-то особенное»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал игру форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

«Для нас безумие видеть это и просто знать, что происходит вокруг этого. Это особенное зрелище. Может быть, мы принимаем это как должное, но каждый гол, каждая его игра — это что-то особенное, новая веха... Это невероятные вещи. Я думаю, что мы, возможно, немного оцепенели, но это, конечно, не умаляет влияния, которое он оказал на игру», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Джон Карлсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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