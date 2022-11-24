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24 ноября, 05:37

«Каролина» проиграла «Аризоне». Кочетков пропустил 3 шайбы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» на своем льду проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4. «Харрикейнз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетов отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Аризона» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Шмальц — 1 (Келлер), 1:06 — 0:1. Крауз — 8 (Гюнтер, Мозер), 41:52 — 0:2. Бьюгстад — 4 (Гостисбеер, Гюнтер), 49:14 — 0:3. Крауз — 9 (п.в., Гостисбеер, Чикран), 57:53 — 0:4.

Вратари: Кочетков (54:48 — 57:53) — Веймелка.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 36 (14+10+12) — 27 (1+13+13).

Наши: Свечников (19.55/4/-2) — -.

24 ноября. Роли. PNC Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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