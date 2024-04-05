«Флорида» разгромила «Оттаву». Бобровский отразил 30 бросков

«Флорида» на выезде выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов забросил одну шайбу. Форвард Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей.

Голкипер Сергей Бобровский отыграл всю встречу и отразил все 30 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой матча.

«Флорида» набрала 101 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 70 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Флорида» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Голы: Казинс — 6 (Ткачак, Беннетт), 1:02 — 0:1. Куликов — 1 (Луостаринен, Родригес), 1:37 — 0:2. Лунделл — 11 (Луостаринен, Казинс), 22:35 — 0:3. Беннетт — 19 (Ткачак, Махура), 24:19 — 0:4. Райнхарт — 53 (Барков, Тарасенко), 37:56 — 0:5. Ткачак — 24 (бол., Барков, Райнхарт), 43:54 — 0:6.

Вратари: Корписало (Форсберг, 24:19) — Бобровский.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 30 (14+6+10) — 31 (13+11+7).

Наши: Зуб (20.33/0/-1) — Куликов (20.31/1/+3), Тарасенко (12.10/1/+1).

5 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 17653 зрителя.