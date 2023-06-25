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Сегодня, 07:46

«Каролина» продлит контракт с Джорданом Стаалом на 4 года с кэпхитом в 2,9 миллиона долларов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Каролина» продлит контракт с капитаном Джорданом Стаалом на 4 года, сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.

По данным источника, стороны в данный момент завершают согласование деталей сделки, связанных с ограничениями на обмен игрока. По новому контракту 34-летний форвард будет получать в среднем 2,9 миллиона долларов за год.

По нынешнему контракту, который истекает этим летом, канадец получает 6 миллионов долларов в год.

Стаал выступает за «Каролину» с 2012 года. В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 34 (17+17) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и 8 (2+6) очков в 15 играх плей-офф.

Джордан Стаал
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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