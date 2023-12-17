Сегодня, 23:00
«Каролина» на своем поле сыграет против «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 17 на 18 декабря. Встреча пройдет на «PNC-арене» в городе Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
«Каролина» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона с 34 баллами в активе. «Вашингтон» располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 32 очка.
В сезоне НХЛ-2023/24 российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 26 матчей и набрал 16 (5+11) очков. В списке лучших снайперов лиги всех времен капитан «Кэпиталз» с 827 голами уступает рекордсмену Уэйну Гретцки (894).
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