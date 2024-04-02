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НХЛ

Сегодня, 04:39

«Коламбус» обыграл «Колорадо», Тарасов отразил 45 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4:1.

В составе «Блю Джэкетс» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Марченко, дубль оформил Александр Нюлендер, еще один гол забил Коул Силлинджер, Иван Проворов и Дмитрий Воронков оформили по результативной передаче, вратарь Даниил Тарасов отразил 45 бросков из 46. У «Эвеланш» гол на счету Криса Вагнера.

После этого матча «Коламбус» с 62 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Колорадо» со 100 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Колорадо» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Марченко — 20 (Гудбрэнсон, Годро), 29:35 — 1:0. Нюландер — 9 (Воронков, Проворов), 34:12 — 2:0. Нюландер — 10 (Бин, Гудбрэнсон), 38:03 — 3:0. Вагнер — 1 (Уокер, Лехконен), 44:39 — 3:1. Силлинджер — 13 (п.в., Тексье, Марченко), 58:27 — 4:1.

Вратари: Тарасов — Аннунен.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (7+14+4) — 47 (11+17+19).

Наши: Воронков (14.05/0/+1), Марченко (18.11/3/+2), Проворов (22.44/2/+1) — -.

2 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16 731 зритель

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Колорадо Эвеланш
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