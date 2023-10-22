«Колорадо» в результативном матче обыграл «Каролину», у Ничушкина и Орлова по передаче

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 6:4. В составе «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, вратарь Александр Георгиев отразил 23 броска. У «Харрикейнз» Дмитрий Орлов сделал результативный пас, вратарь Петр Кочетков отразил 22 броска. После этого матча «Колорадо» с 10 очками занимает второе место в Западной конференции, «Каролина» с 6 очками — на девятой строчке Востока. НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Каролина» — 6:4 (1:1, 5:2, 0:1) Голы: Котканиеми — 3 (Ноесен, Друри), 16:09 — 0:1. Джохансен — 2 (бол., Маккиннон, Лехконен), 19:54 — 1:1. О`Коннор — 3 (мен., Кольяно), 21:57 — 2:1. Бернс — 2 (бол., Орлов, Ноесен), 29:17 — 2:2. Бантинг — 2 (Нечас, Слэвин), 30:42 — 2:3. Олофссон — 1 (О`Коннор, Байрам), 32:21 — 3:3. Лехконен — 2 (бол., Джохансен, Макар), 34:10 — 4:3. Маккиннон — 3 (Лехконен, Ничушкин), 35:57 — 5:3. Рантанен — 4 (бол.), 39:35 — 6:3. Слэвин — 3 (Котканиеми, Джарвис), 52:26 — 6:4. Вратари: Георгиев — Кочетков (56:57). Штраф: 10 — 10. Броски: 28 (12+8+8) — 27 (6+16+5). Наши: Ничушкин (18.07/0/+1) — Орлов (15.49/0/0). 22 октября. Денвер. Ball Arena.