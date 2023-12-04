Кожевников — о словах журналиста Sportsnet в адрес Овечкина: «Он не какая-то купюра, чтобы его все любили»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» слова журналиста Sportsnet Сэма Макки об Александре Овечкине.

Макки заявил, что ненавидит Овечкина и не хочет, чтобы тот побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

«Ненавидит и ненавидит, его право. Овечкин не какая-то купюра, чтобы его все любили. Он патриот родины, великий игрок. Я думаю, Макки не один такой, просто он выступил. Там хватает подленьких, гаденьких русофобов. Меня в этой новости ничего не удивляет», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Александр Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ, у него 827 шайб в лиге.

38-летний россиянин отстает на 67 голов от рекордсмена Уэйна Гретцки (894 шайбы).