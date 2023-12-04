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Сегодня, 19:14

Кожевников — о словах журналиста Sportsnet в адрес Овечкина: «Он не какая-то купюра, чтобы его все любили»

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» слова журналиста Sportsnet Сэма Макки об Александре Овечкине.

Макки заявил, что ненавидит Овечкина и не хочет, чтобы тот побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

«Ненавидит и ненавидит, его право. Овечкин не какая-то купюра, чтобы его все любили. Он патриот родины, великий игрок. Я думаю, Макки не один такой, просто он выступил. Там хватает подленьких, гаденьких русофобов. Меня в этой новости ничего не удивляет», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Александр Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ, у него 827 шайб в лиге.

38-летний россиянин отстает на 67 голов от рекордсмена Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Александр Кожевников
Уэйн Гретцки
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Журналист Sportsnet Макки: «Ненавижу Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки»