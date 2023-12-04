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Сегодня, 18:46

Журналист Sportsnet Макки: «Ненавижу Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Журналист Sportsnet Сэм Макки заявил, что не хочет, чтобы российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

«Я ненавижу Овечкина с момента, когда следил за молодежным чемпионатом мира, на котором он играл. Никогда не был его большим фанатом. Поэтому мне не хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки», — сказал Макки в подкасте Sportsnet.

Александр Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ, у него 827 шайб в лиге.

38-летний россиянин отстает на 67 голов от рекордсмена Уэйна Гретцки (894 шайбы).

В сезоне-2023/24 Овечкин забросил 5 шайб в 21 матче. «Вашингтон» проведет следующую игру во вторник, 5 декабря, против «Аризоны» (начало — в 5.00 мск).

Александр Овечкин. Сколько рекордов Гретцки осталось побить Овечкину?

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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