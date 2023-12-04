Журналист Sportsnet Макки: «Ненавижу Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки»

Журналист Sportsnet Сэм Макки заявил, что не хочет, чтобы российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

«Я ненавижу Овечкина с момента, когда следил за молодежным чемпионатом мира, на котором он играл. Никогда не был его большим фанатом. Поэтому мне не хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки», — сказал Макки в подкасте Sportsnet.

Александр Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ, у него 827 шайб в лиге.

38-летний россиянин отстает на 67 голов от рекордсмена Уэйна Гретцки (894 шайбы).

В сезоне-2023/24 Овечкин забросил 5 шайб в 21 матче. «Вашингтон» проведет следующую игру во вторник, 5 декабря, против «Аризоны» (начало — в 5.00 мск).