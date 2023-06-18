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Сегодня, 16:45

Кожевников отреагировал на материал The Hockey Writers по поводу Бобровского: «Дурь пишут»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на оценку российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского от The Hockey Writers.

Ранее американское издание опубликовало материал, в котором включило россиянина в топ разочарований финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегаса».

«У каждого свое мнение. У нас и Губерниев что-то пишет, тоже специалист в хоккее. Что об этом говорить? Слов нет! Дурь пишут и не хочется на них время тратить. Кому-то нравится, кому-то нет. И что? Это правительственное постановление?» — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

«Флорида» уступила «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1-4. 34-летний Бобровский провел 19 матчей в минувшем плей-офф НХЛ и отразил 91,5 процента бросков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10944533-dur-pishut-kozhevnikov-o-materiale-the-hockey-writers-po-povodu-bobrovskogo.html
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Александр Кожевников
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