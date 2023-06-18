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Сегодня, 20:19

Александр Овечкин не попал в топ-20 лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в топ-20 лучших драфт-пиков в истории НХЛ по версии официального сайта лиги.

В воскресенье, 18 июня сайт НХЛ опубликовал очередную часть рейтинга лучших выборов на драфте за всю историю лиги. На данный момент в рейтинге представлены места с 21-го по 60-е.

Овечкин занял 21-е место в списке. Помимо него, в рейтинге присутствуют еще 7 россиян: Павел Буре (27), Александр Могильный (31), Сергей Зубов (43), Андрей Василевский (46), Никита Кучеров (52), Евгений Малкин (58) и Кирилл Капризов (60).

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ-2004. В настоящий момент 37-летний россиянин провел 18 сезонов в лиге, в 2018 году он вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894). Также Овечкин является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром в истории лиги среди россиян. За 1347 игр в НХЛ он набрал 1485 (822+663) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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