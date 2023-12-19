Кросби вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).

Как сообщает сайт лиги, Кросби увеличил свой карьерный показатель до 1535 (568+967) очков. 36-летний канадец обошел Марка Рекки (1533 очка) и теперь единолично занимает 13-е место в списке лучших игроков НХЛ.

Также Кросби записал на свой счет 454-ю многоочковую игру в карьере и приблизился к Филу Эспозито (457), который заниемает 10-е место в истории НХЛ.

«Питтсбург» с 31 очком занимает 13-е место в Восточной конференции, «Миннесота» с 28 очками — на 12-й строчке «Запада».