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НХЛ

Сегодня, 07:21

Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с показателем минимум одно очко за матч

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отдал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:4).

Первая из голевых передач позволила канадцу набрать 82-е очко в текущем сезоне НХЛ, благодаря чему он гарантировал себе показатель как минимум 1,00 очко за матч по итогам регулярки.

До этой отметки 35-летний Кросби добрался 18-й раз за карьеру в НХЛ, что является вторым показателем за всю историю лиги. Форвард превзошел результат Горди Хоу (17).

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки — 19 сезонов с показателем минимум одно очко за матч.

Сидни Кросби
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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