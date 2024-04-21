Сегодня, 22:05
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Райнхарт — 1 (Форслинг, Барков), 6:17 — 1:0. Хагель — 1 (Чирелли, Стэмкос), 16:04 — 1:1. Верхэге — 1 (бол., Барков, Ткачак), 40:58 — 2:1. Ткачак — 1 (п.в., Экблад), 57:55 — 3:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 59:50 — 3:2.
Вратари: Бобровский — Василевский (56:52 — 57:55, 58:49).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (9+6+13) — 19 (6+4+9).
Наши: Куликов (13.15/0/0), Тарасенко (16.56/2/+1) — Кучеров (19.37/1/-2).
21 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 1-0
22.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»
02.00. «Виннипег» — «Колорадо»
Плей-офф НХЛ-2023/24: последние новости, расписание и результаты матчей