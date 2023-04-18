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Сегодня, 09:02

Кубок Стэнли: «Каролина» выиграла у «Айлендерс», «Даллас» уступил команде Капризова

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Павел Заха и Давид Пастрняк празднуют гол.
Фото USA Today Sports
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Матчи первого раунда плей-офф НХЛ 18 апреля. «Бостон» на своем льду обыграл «Флориду» (3:1) и другие встречи.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Восток. Первые матчи

«Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Ахо — 1 (бол., Бернс, Нечас), 3:47 — 1:0. Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 22:27 — 2:0. Пулок — 1, 22:51 — 2:1.
Вратари: Раанта — Сорокин (58:24).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (14+15+8) — 25 (10+7+8).
Наши: — - -.
18 апреля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

«Бостон» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Пастрняк — 1 (бол., Бертуцци, Крейчи), 5:58 — 1:0. Маршан — 1 (Макэвой, Орлов), 23:41 — 2:0. Ткачак — 1, 26:34 — 2:1. Дебраск — 1 (Бертуцци, Заха), 37:32 — 3:1.
Вратари: Ульмарк — Лион (57:10).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (8+8+13) — 32 (15+9+8).
Наши: Орлов (22.32/5/+1) — -.
18 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Первые матчи

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 1 (Янмарк), 6:57 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 12:31 — 2:0. Кемпе — 1 (Рой, Копитар), 40:52 — 2:1. Драйзайтль — 2 (Кейн), 48:46 — 3:1. Кемпе — 2 (Байфилд, Копитар), 51:23 — 3:2. Копитар — 1 (бол., Дано, Арвидссон), 59:43 — 3:3. Иафалло — 1 (бол., Арвидссон, Копитар), 69:19 — 3:4.
Вратари: Скиннер — Корписало.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 40 (9+13+7+11) — 35 (6+11+14+4).
Наши: Костин (9.17/0/0) — Гавриков (20.43/2/0).
18 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 0-1.

«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 2ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Капризов — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 19:12 — 0:1. Хинтц — 1 (бол., Бенн), 22:08 — 1:1. Робертсон — 1 (бол., Хейсканен, Павелски), 24:13 — 2:1. Стил — 1 (Нюквист), 34:25 — 2:2. Хартман — 1 (Стил), 92:20 — 2:3.
Вратари: Эттингер — Густавссон.
Штраф: 22 — 14.
Броски: 54 (5+10+12+27) — 48 (10+19+7+12).
Наши: Дадонов (23.10/4/0) — Капризов (28.39/6/0).
18 апреля. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 0-1.

Кубок Стэнли-2023: новости и статьи, обзоры матчей плей-офф НХЛ и статистика, календарь и сетка — по ссылке.
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