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НХЛ

Сегодня, 02:55

Кучеров повторил рекорд европейских игроков по передачам за один сезон

Сергей Разин
корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5).

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 93 передачи в текущем сезоне: он повторил рекорд по голевым пасам среди европейских игроков, который принадлежит Петеру Штястны (93).

Также Кучеров со 136 (43+93) очками вышел на третье место в истории лиги по очкам за сезон среди хоккеистов из Европы. На втором месте Петер Штястны (139), лидирует Яромир Ягр (149).

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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