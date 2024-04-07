Кучеров повторил рекорд европейских игроков по передачам за один сезон

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5).

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 93 передачи в текущем сезоне: он повторил рекорд по голевым пасам среди европейских игроков, который принадлежит Петеру Штястны (93).

Также Кучеров со 136 (43+93) очками вышел на третье место в истории лиги по очкам за сезон среди хоккеистов из Европы. На втором месте Петер Штястны (139), лидирует Яромир Ягр (149).