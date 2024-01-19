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НХЛ

Сегодня, 06:55

Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Миннесота» (7:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. 30-летний россиянин в этой встрече сделал 3 голевые передачи и достиг отметки в 500 результативных передач за карьеру в НХЛ.

Второй звездой стал защитник Виктор Хедман, на счету которого 4 (1+3) очка. Замкнул тройку форвард Брэйден Пойнт, сделавший 2 голевые передачи и забросивший одну шайбу.

19&nbsp;января. &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; 7:3. Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту»
Брэйден Пойнт
Виктор Хедман
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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