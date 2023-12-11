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НХЛ

Сегодня, 21:25

Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ. В четырех матчах «Лайтнинг» российский форвард набрал 7 (4+3) очков.

Второй звездой недели стал нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл — 6 (5+1) очков в трех матчах «Шаркс».

Третьей звездой недели признан форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, который набрал 8 (1+7) очков в трех матчах «Пантерз».

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне — 47 (19+28) очков. Россиянин опережает Джей Ти Миллера («Ванкувер» — 40 (15+25) и Давида Пастрняка («Бостон» — 39 (16+23). Также форвард «Тампы» с 19 шайбами возглавляет гонку снайперов лиги.

Никита Кучеров
Сэм Райнхарт
Томаш Хертл
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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