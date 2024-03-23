Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

23 марта, 07:03

Кузнецов прокомментировал овации арены «Вашингтона» в его адрес

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеисты Иван Мирошниченко и Евгений Кузнецов
Иван Мирошниченко и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов прокомментировал овации арены «Кэпитал Уан Арена» в его адрес перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:7 Б).

«Это нечто особенное. Для любого игрока это значит очень много. Я хочу сказать спасибо за все хорошие и плохие воспоминания. Это была потрясающая атмосфера. Я провел здесь много лет, так что сегодня я был счастлив», — приводит слова Кузнецова ESPN.

Перед матчем между командами на «Капитал Уан Арене» показали видео, посвященное Кузнецову.

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025. За «ураганов» Кузнецов сыграл 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Источник: ESPN
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Обсудить
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кочетков стал 175-м вратарем в НХЛ, которому забил Овечкин

«Аризона» в овертайме обыграла «Сиэтл»