Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

23 марта, 06:54

Кочетков стал 175-м вратарем в НХЛ, которому забил Овечкин

Ана Горшкова
Корреспондент
Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков стал 175-м вратарем в истории НХЛ, которому в рамках регулярных чемпионатов забил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

23 марта Овечкин отметился голом и результативной передачей в игре с «Харрикейнз» (7:6 Б), ворота которых защищал Кочетков. Российский вратарь стал 175-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.

38-летний форвард занимает третье место по этому показателю. Лидером является Яромир Ягр (178 вратарей), на второй строчке находится Патрик Марло (177).

Александр Овечкин
Петр Кочетков
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
1
Обсудить
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Мэттьюс — о рекорде по голам в НХЛ в XXI веке: «Круто обойти Овечкина»
Овечкин о своем рекорде по сезонам с 30 голами в НХЛ: «Это довольно большая цифра»
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Мэттьюс побил рекорд Овечкина XXI века
Овечкин повторил достижение Халла, Селянне и Сан-Луи в НХЛ
Овечкин бьется как лев. Победная шайба капитана вернула «Вашингтон» в зону плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова

Кузнецов прокомментировал овации арены «Вашингтона» в его адрес