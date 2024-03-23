Кочетков стал 175-м вратарем в НХЛ, которому забил Овечкин

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков стал 175-м вратарем в истории НХЛ, которому в рамках регулярных чемпионатов забил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

23 марта Овечкин отметился голом и результативной передачей в игре с «Харрикейнз» (7:6 Б), ворота которых защищал Кочетков. Российский вратарь стал 175-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.

38-летний форвард занимает третье место по этому показателю. Лидером является Яромир Ягр (178 вратарей), на второй строчке находится Патрик Марло (177).